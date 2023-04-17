В Якутии пожилой охранник застрелил жеребенка и забрал мясо себе

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В Оймяконском районе 72-летний местный житель, работающий охранником на предприятии, застрелил жеребенка ради мяса, сообщает пресс-служба МВД по Якутии.

Предприятие, где работал охранник, находилось неподалеку от пастбища, где пасётся табун лошадей. В один прекрасный день мужчина взял ружье и выехал на пастбище с целью незаконно добыть себе мясо.

Он застрелил жеребенка и разделал тушу на месте. После чего погрузил мясо к себе в машину и скрылся. Похищенное мясо он спрятал у себя на работе. Материальный ущерб составил 70 000 рублей. В полицию заявил хозяин табуна.

Полицейские быстро нашли подозреваемого, а также разделанную тушу животного. Заведено уголовное дело.

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