Якутянам рассказали, какие грибы нельзя собирать под страхом штрафа в 1 миллион рублей

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, вводящий уголовную ответственность за незаконный сбор особо ценных растений и грибов, занесенных в Красную книгу РФ или охраняемых международными договорами.

За это может грозить максимальное наказание от шести до девяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Пока список видов грибов, на которые будет распространяться закон, уточняется, но он совершенно точно затронет затронет грибы, занесенные в Красную книгу РФ.

Какие грибы нельзя собирать рассказала миколог, инженер-исследователь Института биологических проблем криолитозоны Людмила Михалева, передает ЯСИА.

По словам Людмилы Михалевой, из грибов, занесенных в Красную книгу РФ, на территории Якутии встречается один. Это Трутовик разветвленный, или зонтичный (Polyporus umbellatus). Старое название гриба — Грифола зонтичная.

Трутовик разветвленный. Фото: Shutterstock.com

«Но спешу вас успокоить, для Якутии — это достаточно редкий гриб, на сегодня нам известно всего три места его произрастания. Встретить Трутовик разветвленный можно в основном в южных районах республики, самой северной точкой является Хангаласский улус», — говорит эксперт.

А маслята, подосиновики, подберезовики и другие съедобные грибы в список редких и исчезающих не входят, поэтому их можно собирать без опаски.

Что касается любимых всеми маслят, подосиновиков, подберезовиков и других съедобных грибов, то тут грибники могут выдохнуть – они не являются редкими и исчезающими и в «расстрельный» список не войдут.

На сегодняшний день закон еще не вступил в силу, он ожидает принятия Советом Федерации и подписания президентом РФ, а вступит в силу через 180 дней после официальной публикации на портале правовых актов. А значит, этим летом грибы еще можно собирать без опаски.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.