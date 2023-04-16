Днем 17 апреля в Якутске ожидается дождь

Фото: KP.RU

Днем 17 апреля в столице республике прогнозируется до плюс 9 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью без осадков, в конце дня небольшой кратковременный дождь, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Ночью -4-6°, днем +7+9°», — говорится в сообщении.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано плюс 5 градусов, ветер 4 м/с.

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