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НовостиОбщество16 апреля 2023 6:38

В Центральном Доме Российской армии прошли просмотр якутского фильма «Рядовой Чээрин» и презентация проектора «Экстра Синема»

Проектор «Экстра Синема» был разработан в Технопарке «Якутск» в рамках импортозамещения
Мария МАКАРОВА
Фото: кадр из фильма «Рядовой Чээрин»

Фото: кадр из фильма «Рядовой Чээрин»

Просмотр фильма «Рядовой Чээрин» и презентация проектора «Экстра Синема» прошли в кинолектории Центрального Дома Российской Армии, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

При показе фильма был использован разработанный в Технопарке «Якутск» в рамках импортозамещения проектор «Экстра Синема».

Напомним, в основе фильма «Рядовой Чээрин» лежит повесть якутянина-фронтовика Тимофея Сметанина о молодых жителях республики, отважно сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.

Об использовании проекта «Экстра Синема» в России, в том числе в Донецкой Народной Республике, сообщил постпред Якутии при президенте РФ — первый зампред правительства Якутии Андрей Федотов. Он рассказал, как на фильм «Рядовой Чээрин» реагировали жители Донецка, сравнив сопереживания зрителей главным героям и их веру в победу с просмотрами солдатами Великой Отечественной войны таких знаменитых картин, как «Александр Невский» и «Два бойца».

Директор Департамента культуры Минобороны России Артем Горный подчеркнул важность сотрудничества Минобороны России с Якутией, выступившей инициатором создания инновационной системы «Экстра Синема».

На круглом столе «Новые технологии в кинопоказе» был подписан передачи комплекта оборудования «Экстра Синема» Центральному Дому Российской Армии. Договор подписали Василий Мазуренко и директор ООО «Экстра Синема» Петр Чиряев.

Центральный Дом Российской Армии, которому передан комплект оборудования для кинопоказа, стал экспериментальной площадкой, и его апробация может стать началом использования кинопроекторов всеми военными учреждениями культуры, в том числе в отдаленных гарнизонах.

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