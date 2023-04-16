Якутская студия Fntastic подала в суд на владельца мобильного приложения The Day Before

Фото: Fntastic

Якутская студия Fntastic — разработчик массовой многопользовательской онлайн-игры The Day Before требует, чтобы владелец товарного знака Ли Сон Чжэ передал это имя студии для использования. Об этом сообщает портал Insider Gaming.

Напомним, в начале 2023 года стало известно, что название игры The Day Before уже занято другой компанией. Разработчик из Южной Кореи Ли Сон Чжэ зарегистрировал торговую марку в 2010 году для мобильного приложения — календаря.

По информации издания, судебный иск был подан 12 апреля. Судя по утекшим документам, судебные разбирательства должны начаться 12 мая, а их заключительный этап состоится не ранее 23 октября 2024 года.

Напомним, что на данный момент релиз игры запланирован на 10 ноября 2023 года. Возможно, новые обстоятельства приведут к очередному переносу выхода игры.

The Day Before — это массовая многопользовательская онлайн-игра в открытом мире, действие которой разворачивается в постапокалиптической Северной Америке, где большая часть населения превратилась в каннибалов. Главный герой игры — потерявший память человек, пытающийся вспомнить свое прошлое и выжить. Игру разрабатывает студия Fntastic (основатели — братья Эдуард и Айсен Готовцевы), а в качестве издателя выступает компания MYTONA.

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