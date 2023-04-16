Мэр Якутска проверил ход капитального ремонта трех школ города

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

15 апреля мэр Якутска Евгений Григорьев провел выездное совещание по контролю за ходом капитального ремонта в школах №5 и №29, а также Сахагимназии, сообщает пресс-служба мэрии города.

Капитальный ремонт СОШ №29, начавшийся 4 апреля, охватывает практически все основные виды работ и идет с небольшим опережением графика. Все материалы закуплены.

Ученики 1-8 и 10 классов ремонтируемых школ перешли на дистанционный формат обучения с согласия родителей и законных представителей. Выпускные 9 и 11 классы учатся очно на базе других школ.

В Сахагимназии ремонтные работы начались с 3 апреля, они также идут в соответствии с установленным графиком. Строительные материалы заказаны из других городов, проблем с транспортировкой нет. Здесь полностью заменят систему отопления, отремонтируют вентиляцию в спортивном зале и проведут другие виды основных работ.

Демонтажные работы начались также в начале апреля в СОШ №5. Запланировано отремонтировать кровлю здания, провести работы по фасаду, фундаменту, цокольной плите, осуществить замену полов, обновить стены, потолок, установить стеклопакеты.

По окончании выездного совещания глава города отметил, что ремонтные работы ведутся согласно графикам, кое-где идут с опережением.

«В целом, доволен результатом объезда — все необходимые материалы заказаны, в некоторых школах полностью закуплены и привезены. Полагаю, что к 1 августу на образовательных объектах должны закончить основной объем работ, хоть по контрактам обозначен срок — 10 августа», — отметил Евгений Григорьев.

В текущем году запланирован капремонт 13 школ. По словам Евгения Григорьева, такими темпами в 2024 и 2025 годах будут полностью отремонтированы все школы в Якутске.

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