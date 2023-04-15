Днем 16 апреля воздух в Якутске прогреется до плюс 5 градусов

Фото: KP.RU

В воскресенье синоптики прогнозируют в Якутске плюсовую температуру, но с порывами ветра до 9 метров в секунду.

– Преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с. Ночью -6-8°, днем+3+5°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Вечером 15 апреля в Якутске был минус 1 градус.

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