В Якутске в двух ДТП пострадали годовалый ребенок и 17-летний юноша

Фото: группа пропаганды отдела ГИБДД МУ МВД России «Якутское»

В пятницу, 14 апреля, в дежурную часть поступило 2 сообщения об атомобильных авариях с участием несовершеннолетних, сообщает группа пропаганды отдела ГИБДД МУ МВД России «Якутское».

Ранним утром в селе Хатассы водитель «Тойоты Корона Премио» по улице Совхозной поворачивал налево, но не убедился в безопасности маневра и столкнулся с машиной той же марки.

Все участники ДТП получили травмы различной степени тяжести, медицинская помощь потребовалась и годовалому малышу.

Фото: группа пропаганды отдела ГИБДД МУ МВД России «Якутское»

В тот же день 17-летний житель Якутска заявил о том, что пострадал, когда выходил из автобуса. В полдень юноша ехал в автобусе по улице Лермонтова. Возле дома №75А по Маяковского автобус открыл двери, чтобы выпустить пассажира, но не остановился. В итоге юноша упал при выходе из салона движущегося автобуса и получил травмы.

Неустановленный водитель, нарушивший правила высадки пассажиров, скрылся с места происшествия. Сотрудники ГИБДД сумели установить его личность в тот же день.

Фото: группа пропаганды отдела ГИБДД МУ МВД России «Якутское»

По двум фактам дорожно-транспортных происшествий проводятся административные расследования.

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