В Якутии пройдет форум будущих интеллектуальных лидеров республики

ФОто: Малая академия наук Якутии

С 27 по 29 апреля пройдет республиканский форум «Будущие интеллектуальные лидеры», сообщает Малая академия наук Якутии.

На форуме соберутся 100 лучших школьников республики, имеющие статус действительных членов и членов-корреспондентов Малой академии наук. Мероприятие пройдет на базе учебно-лабораторного корпуса в Октемцах.

Здесь же пройдут ежегодные выборы новых членов и членов-корреспондентов МАН. В этом году на эти высокие звания претендуют 490 юных ученых из 117 школ 29 районов Якутии.

– Это открытый форум для обсуждения актуальных вопросов, связанных с построением индивидуальной траектории развития, проблем вовлечения талантливой молодежи в социально-экономическое развитие региона. По итогам форума юные ученые внесут свои предложения в контексте современных реалий, – говорится в пресс-релизе.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.