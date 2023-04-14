Блогер из Якутии впервые получил «золотую кнопку» на Youtube

Фото: Pandasakha

Блогер из Якутии, известный как Pandasakha получил «золотую кнопку» Ютуба. Ее дают за достижение планки в миллион подписчиков на личном канале. Пандасаха стал первым жителем республики, который получил такое достижение.

Блогер, которого в реальности зовут Вячеслав Романов, к моменту, когда до него доехала награда, смог собрать уже 3 миллиона подписчиков. Это своеобразный рекорд, поскольку ранее якутянам удавалось получить лишь «серебрянную кнопку» – ее дают за 100 тысяч подписчиков.

В своем видеоблоге Романов, в основном, готовит различные блюда. Также он снимает быт Якутии, охоту и рыбалку.

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