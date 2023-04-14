В Якутии готовятся к внезапному сильному наводнению

Фото: Дмитрий Садовников

В центральной Якутии возможен сценарий с сильным наводнением, к которому сейчас готовятся власти. Об этом сообщил первый вице-премьер Дмитрий Садовников: по его словам, сильное наводнение стало возможным из-за затянувшихся холодов и обильных осадков.

«Местные жители опасаются повторения ситуации 2007 года, когда из-за резкого потепления из берегов вышли малые реки и затопили ряд населенных пунктов. Наиболее сложная обстановка может сложиться в Таттинском районе. 16 лет назад вода из реки Татта затопила 4 населенных пункта, повредив свыше 1300 домов», – отметил Садовников.

Вице-премьер добавил, что республиканские службы сейчас проверяют гидротехнические сооружения, готовят пункты размещения людей и скота, запасают продовольствие и медикаменты. Особое внимание Садовников призвал уделить селам, где нет возвышенностей, на которых можно спастись от наводнения.

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