В Якутске оштрафовали водителя за езду по тротуару

Фото: скриншот видео «Якутск Вечерний»

13 апреля по соцсетям и мессенджерам завирусилось видео, на котором водитель нагло едет прямо по тротуару вдоль проспекта Ленина. Видео можно посмотреть по этой ссылке.

После этого борзого автовладельца быстро нашли инспекторы ГИБДД. Оказалось, что произошло 12 апреля около 18 часов вечера возле Ленина, 40.

Бесцеремонного водителя «Toyota Camry» оштрафовали по ч. 2, ст. 12.15 КоАП РФ на 1500 рублей.

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