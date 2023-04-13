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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 15:01

Учащихся школы в Якутске, где из-за снега рухнул козырек, переведут на удаленку

Обрушилась крыша над крыльцом школы №15 в Якутске
Никита ЖЕГЛОВ
Фото и видео: "Кримякутия"

Фото и видео: "Кримякутия"

Учеников школы №15 в Якутске временно переведут на дистанционное обучение. Сегодня там из-за снега обвалился козырек на входе в учреждение. Управление образования города сообщило, что после этого состоялся выезд чиновников мэрии и управления ГО и ЧС.

«По итогам выездного совещания под руководством главы города на месте происшествия принято решение о временном переводе обучающихся на дистанционный формат обучения в связи с проведением ремонтных работ до понедельника», – сообщили в ведомстве.

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