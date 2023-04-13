Сергей Миронов предложил освободить учителей от уплаты подоходного налога

Сергей Миронов. Фото: Пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ».

По словам педагогов, материальная поддержка поможет справиться с оттоком кадров из профессии.

- Поддержка педагогов всегда была и остается важным условием дальнейшего существования нации. Повышение благосостояния учителей позволит им не терять мотивацию для дальнейшего развития, а также справиться с оттоком кадров из профессии, - так на инициативу председателя партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» отреагировала учитель истории и обществознания Ольга Лазарева.

Лидер СРЗП обратился к Председателю Правительства России Михаилу Мишустину с предложением освободить от уплаты подоходного налога учителей дефицитных специальностей, а также педагогов, работающих на освобожденных территориях.

Сегодня в стране не хватает четверти миллиона педагогов. Печальное лидерство здесь держат учителя информатики и иностранных языков. Острый дефицит ощущается и среди преподавателей начального звена, пения, труда и ОБЖ. По имеющимся данным, дефицит учителей в Якутии ежегодно колеблется в районе 800 вакансий.

Обращаясь к Мишустину, Сергей Миронов напомнил, что подобная практика использовалась в здравоохранении, когда от уплаты НДФЛ освободили медиков редких специальностей, что положительно отразилось во время пандемии.

Пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ».