Полпред президента поручил главе Якутии доработать мастер-план Нерюнгри

Фото: правительство Якутии

Полпред президента РФ Юрий Трутнев поручил главе Якутии Айсену Николаеву доработать мастер-план города Нерюнгри. Доработка плана должна пройти с учетом мнения жителей – об этом Трутнев заявил во время совещания о подготовке мастер-плана Нерюнгринской городской агломерации. По его словам, проект уже близок к завершению.

«Мы будем дорабатывать его общими усилиями и представлять на рассмотрение президента РФ. Мне кажется, что есть вопросы, которым нужно уделить отдельное внимание. Я попросил главу республики и руководителей Нерюнгри уделить еще больше внимания мнению жителей города, поставить это мнение во главу угла», – заявил Трутнев.

Вице-премьер также отметил, что Нерюнгри важен для экономики Якутии и Дальнего Востока, хотя и не является большим городом. Планируется, что реализация мастер-плана подстегнет как раз экономическое состояние Нерюнгри – например, рост валового городского продукта и занятости.

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