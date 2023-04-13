В Якутии пожилой мужчина годами насиловал неродную внучку

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

74-летнего жителя Алданского района приговорили к 16 годам лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности малолетней девочки, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

Он признан виновным в пяти эпизодах насильственных действий сексуального характера. Мужчина с 2013 по 2016 годы насиловал маленькую дочь своего пасынка, которая приезжала в гости к дедушке и бабушке. На момент совершения первого преступления малышке было всего 5 лет.

Правда вскрылась только в 2022 году, когда семья жертвы переехала в другой район республики. Девочка рассказала о произошедшем подругам своей матери, которые обратились в полицию.

Пожилого мужчину немедленно задержали, а с пострадавшей девочкой работал специалист Мобильной кризисной службы, который оказал ей квалифицированную психологическую помощь.

Следователь в кратчайшие сроки провел необходимую работу по восстановлению всех обстоятельств совершенных преступлений и завершил расследование. Экспертные исследования однозначно подтвердили факты совершения подсудимым вмененных ему действий.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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