Власти Якутска подписали договор на комплексное развитие 53 квартала

Фото: Евгений Григорьев

Мэр Якутска Евгений Григорьев сообщил, что подписал договор о Комплексном развитии территории (КРТ) в квартале «53». Заниматься застройкой района будет «Жилищно-строительная компания». По словам Григорьева, застройщик известный в городе, и на его счету значится первый полностью реализованный договор развития застроенных территорий в 48 квартале.

«Под снос и расселение на территории между улицами Богатырева и Губина попадают 13 деревянных домов, из которых 8 аварийные, благодаря этому десятки семей в этом районе в ближайшие годы смогут улучшить свои жилищные условия», – сообщил Григорьев.

Также мэр добавил, что сегодня забили первую сваю пристроя к школе №29. Трехэтажное здание будет рассчитано на 350 школьников. Одновременно с постройкой нового здания в старых помещениях будет проведен капремонт.

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