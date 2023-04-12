В Якутии два товарища украли машину, а потом внаглую пришли к хозяину авто и устроили ему скандал

Съемки фильма «Форсаж». Фото: vulture.com

Два очень наглых товарища из Нерюнгри обвиняются в краже имущества и похищении личного документа местного жителя. О похождениях друзей рассказала пресс-служба прокуратуры Якутии.

В декабре 2022 года обвиняемые напились и решили сыграть в «плохих парней». В гараже одного из них стояла на хранении чужая машина — Toyota Camry стоимостью более полумиллиона рублей. Она привлекла внимание мужчин, и автомобиль был похищен.

А потом в чью-то пьяную голову пришла мысль украсть и документы на транспортное средство. Недолго думая, друзья отправились к владельцу авто. Вломившись к нему в квартиру, они устроили ему скандал по совершенно надуманному поводу. И пока один старательно ссорился и отвлекал внимание хозяина дома, другой стащил паспорт автомобиля.

Владельцу «Камри» понадобилось время, чтобы разобраться, куда подевалась его машина. А между тем похитители успели перегнать ее в Якутск и продать. Документы передали новому собственнику.

В конце концов злоумышленников поймали и завели на них уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) и ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина важного личного документа). Материалы переданы в суд.

Машину вернули исконному владельцу.

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