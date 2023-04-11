В среду в Якутске ожидается плюсовая температура

Фото: KP.RU

Днем в среду, 12 апреля, столбики термометров в Якутске поднимутся до +2 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью -11-13°, днем 0,+2°. Преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 3-8 м/с», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики температура воздуха составила -7 градусов, северный ветер 3 м/с.

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