В одном из сел Якутии поймали троих предпринимателей, продававших продукты по завышенной цене

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Хатыстыр Алданского района в ходе проверки прокуратура выявила незаконное завышение цен на социально значимые продукты питания, сообщила пресс-служба прокуратуры Якутии.

Три предпринимателя здесь установили слишком высокую цену на свои товары. Так, торговая надбавка на пшеничную муку превышена до 44%, на гречневую и рисовую крупы — до 29%, на макаронные изделия — до 11%.

На владельцев магазинов возбудили административные дела по ст. 14.6 КоАП РФ — завышение регулируемых государством цен на товары. Они отделались предупреждением.

Цены вернули в норму.

Село Хатыстыр расположено в 55,6 км от районного центра — города Алдана. Население — около 1,3 тысячи человек.

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