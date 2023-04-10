В Якутске будут в усиленном режиме откачивать талые воды

Фото: мэрия Якутска

Власти Якутска готовятся к усиленной борьбе с талыми и ливневыми водами. Например, Управа Автодорожного округа заключила контракт с подрядной организацией на откачку 521 кубометра вод. В Управе Промышленного округа заявили, что в этом году в округе была проведена большая уборка снега.

«По сравнении с прошлым годом, показатели по вывозу снега в этом году превышают в два раза. Сейчас усиленно готовимся к откачке талых и ливневых вод. В наличии у наших УК и ТСЖ всего 12 помп и 27 насосов. Для организации откачки Управой дополнительно закуплена 1 помпа, всего у нас их 3 штуки», – рассказала глава Управы Елизавета Служеникина.

Отметим, что этой зимой снегозапасы в Якутске били рекорды. В Промышленном округе отчитались о вывозе 55 тысяч кубометров снега только с начала этого года, что вдвое превышает прошлогодние показатели. Аналогичная ситуация сложилась и в других округах.

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