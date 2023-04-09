В Якутии за сутки выявили 77 новых случаев коронавируса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 9 апреля 2023 года в Якутии за минувшие сутки выявили 77 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер республики Ольга Балабкина.

Из них в Якутске зарегистрировали 45 заболевших COVID-19. В Хангаласском районе — шесть, в Ленском и Усть-Алданском — по четыре, в Вилюйском, Мирнинском, Намском — по два, в Алданском, Амгинском, Горном, Кобяйском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Оймяконском, Среднеколымском, Сунтарском, Таттинском, Усть-Майском, Чурапчинском — по одному.

За сутки лаборатории республики провели 946 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 813 812 тестов.

В больницы республики за последние сутки госпитализированы восемь человек с ковидом, выздоровели 76.

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