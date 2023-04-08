Абоненты ТТК в Якутске сообщили об отсутствии интернета

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

8 апреля около 16 часов по местному времени абоненты в Якутске заметили, что начался сбой в работе провайдера «ТрансТелеКом» (ТТК).

Министр инноваций Якутии Анатолий Семенов сообщил, что сбой в сети отмечается во всех субъектах Дальнего востока.

Также сообщалось, что причиной отключения интернета стала авария на магистральной линии.

Сбои со связью наблюдались также в Омской, Амурской, Иркутской областях, Приморском, Пермском, Красноярском краях, Санкт-Петербурге, Еврейском АО и других регионах.

Связь появилась после 18 ч. Интернета не было около двух часов.

Как позже уточнили «КП — Якутия» в пресс-службе ТТК, кратковременные ограничения в доступе к услугам связи произошли из-за «технических работ по модернизации инфраструктуры».

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