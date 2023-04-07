В Якутске водитель устроил ДТП из-за «лысых» покрышек

Фото: ГИБДД Якутска

В Якутске произошло ДТП между «ВАЗом» и грузовиком. Как рассказали в дорожной полиции, аварию спровоцировал водитель легковушки: он выехал на встречку и ушел в занос. Полицейские пояснили, что покрышки «ВАЗа» соответствовали зимнему сезону, однако совершенно «облысели».

В результате аварии пострадал водитель легковушки: 68-летний мужчина получил ушибы лица. Его автомобиль теперь едва ли подлежит восстановлению.

«Далеко не каждый строго следит за степенью износа своих покрышек, при том что одна и та же модель резины может быть в эксплуатации совершенно разный период. Пропавший узор на верхней части боковины может привести к необратимым повреждениям силовой части каркаса. Такая ситуация часто случается, если не следить за давлением в шинах и ездить на полуспущенных колесах. Статический дисбаланс таких покрышек будет неизбежен», – отметили в ГИБДД.

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