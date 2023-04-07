До 2025 года будут газифицированы шесть населенных пунктов Алданского района

Фото: пресс-служба правительства Якутия

В городе Алдан рассмотрели программу газификации района, сообщает пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз».

Заместитель генерального директора - главный инженер АО «Сахатранснефтегаз» Александр Гоголев отметил, что до 2025 года в одном только Алданском районе планируется газифицикация шести населенных пунктов: Алдан, Верхний и Нижний Куранах, Ленинский и Лебединый, Хатыстыр. После указанного периода будут газ доведут до поселков Якокит и Томмот.

Министра промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко проинформировал, что уже разработана проектно-сметная документация газовых сетей для Нижнего Куранаха, Ленинского и Лебединого. Разработана схема газоснабжения Алдана.

Всего в рамках реализации совместной с ПАО «Газпром» программы в Якутии до 2025 года предусмотрена газификация 28 населенных пунктов.

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