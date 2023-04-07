«Мобильные доктора» Якутии работают в арктическом Верхнеколымском районе

Фото: РЦМБ

С 5 апреля «мобильные доктора» работают в Верхнеколымском районе, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Они посетят села Арылах, Утая, Нелемное, Угольное, Верхнеколымское и Зырянка. Все эти села являются труднодоступными. Единственное средство передвижения между ними — автомобили УАЗ в составе автоколонн. Несмотря на весну, в арктическом районе — метель и пурга. При перемещении на короткие расстояния врачи пользуются снегоходами «Буран».

В составе бригады — 14 специалистов, в том числе «узкие» врачи: кардиолог, эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики, невролог, ЛОР, хирург, акушер-гинеколог, а также терапевт и педиатр. Служебная командировка у мобильных докторов в Верхнеколымском районе продлится до 22 апреля.

Как рассказала руководитель бригады «мобильных докторов», врач-терапевт Аина Григорьева, население очень благодарно, что к ним приехали узкие специалисты Республиканского центра мобильных бригад и очень организованно проходят профилактический осмотр.

«Они живут очень отдаленно — в Арылах беспрепятственно можно попасть только весной», — передает Аина Григорьева.

В ходе осмотров выявляются лица с хроническими заболеваниями, которые затем берутся на диспансерное наблюдение, определяется дальнейшая тактика ведения. Также по показаниям больные направляются для оказания специализированной медицинской помощи и проведения дополнительного обследования в медицинские учреждения Якутска.

В Эвено-Бытантайском национальном улусе «мобильные доктора» завершили свою работу. В данном районе всего осмотрено 789 человек, из них 252 ребенка. Также охвачены приемами врачей кочующие с семьями оленеводы, прибывшие в село Батагай-Алыта на ежегодный слёт оленеводов.

На днях мобильные доктора вылетают в Анабарский, Булунский и Оленекский районы.

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