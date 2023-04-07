Ветер с порывами до 18 метров в секунду прогнозируют в Якутске на 8 апреля

Фото: KP.RU

В субботу, 8 апреля, в Якутске ожидается мокрый снег и сильный ветер.

– Ночью небольшой снег, днем умеренный мокрый снег, ветер южный 5-10 м/с, порывы 15-18 м/с. Ночью -10-12°, днем 0,-2°, – сообщает Якутский гидрометцентр.

Днем 7 апреля в городе метеорологи зафиксировали штиль и минус 7 градусов.

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