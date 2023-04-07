В Якутии выбрали нового председателя Союза журналистов

Фото: скриншот Округ.ТВ

7 апреля в Доме печати выбрали нового председателя регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».

Ранее эту должность с апреля 2008 года занимала бывший заместитель редактора газеты «Якутия» Галина Бочкарева.

По итогам голосования за Олега Маркова отдали свой голос 49 челове при одном воздержавшемся. Против – ноль.

Справка КП:

Олег Марков родился в 1986 году в селе Майя Мегино-Кангаласского района. В 2008 году он окончил Якутский государственный университет по специальности «журналистика».

Начал работу в НВК «Саха» в 1997 году в качестве юного корреспондента детской телепрограммы «Туннук». В 2002 году был признан лучшим молодым журналистом республики.

В 2003 году стал соавтором авторской передачи «Мужской разговор», работал корреспондентом в творческом объединении «Сэргэлээх». С 2006 году стал редактором редакции «Спортивно-оздоровительных программ».

Работал руководителем Мегино-Кангаласского филиала НВК «Саха». С 2011 года — заместитель директора телевидения, с октября 2012 года — директор ТВ. В 2018 году назначен генеральным директором НВК «Саха».

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