Треть гидротехнических сооружений в Якутии оказалась потенциально опасной для паводка

Фото: правительство Якутии

В Якутии в преддверии паводка провели проверку гидротехнических сооружений – плотин, водосбросов и прочего. Всего в республике 313 таких сооружений: из них 100 объектов, а также 20 водозаборов были признаны потенциально опасными и попадающими в зону затопления. Сейчас там проводят ремонтные работы.

«Превентивная работа позволит привести плотины, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения в безопасное состояние и защитить от паводков жителей республики. В комиссию по проверке входили специалисты Ленского бассейнового водного управления, территориальные органы Главного управления МЧС, Росприроднадзора, Ростехнадзора, Росрыболовства и профильных министерств республики», – пояснили в правительстве.

Добавим, что на содержание гидротехнических сооружений в этом году выделили более 26 миллионов рублей.

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