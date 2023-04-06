Из-за метеоусловий временно закрыт автозимник в Кобяйском районе Якутии

Фото: 1sn.ru

В связи с ухудшением погодных условий с 6 апреля закрыт зимник на автодороге «Кобяй» в Кобяйском районе, сообщает Управтодор Якутии.

Запрещено движение для всех видов автотранспорта на зимнике с. Кобяй — р. Хатынг-Юрях — п. Кальвица — п. Сангар.

Обслуживающими дорожными организациями ООО «ТрансСтройСаха» и ООО ГК «Уйгу-Быйан» организовано круглосуточное дежурство.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.