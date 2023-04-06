В Якутске сгорел балкон студенческого общежития

Фото: dnurgustaan

В Якутске утром 6 апреля произошел пожар в корпусе 7/2 общежития Студгородка по адресу Кулаковского, 46/1, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

К месту вызова незамедлительно прибыли пожарные, на момент их прибытия горел балкон одной из комнат.

В результате пожара огнем поврежден балкон на площади 7,5 кв.м. Причина пожара — неосторожность при курении, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

На тушение привлекались 38 человек личного состава и 9 единиц техники Якутского пожарно-спасательного отряда.

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