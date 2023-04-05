В Якутии выявлен 71 новый случай коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 5 апреля в Якутии зарегистрирован 71 новый случай COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 57 случаев, в Ленском, Усть-Алданском районах — по 2 случая, в Абыйском, Алданском, Верхневилюйском, Горном, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Намском, Нюрбинском, Оймяконском, Хангаласском районах — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 802 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 808 336 тестов.

За последние сутки госпитализировано 12 человек, выздоровело 112 человек. Лечение в стационарах получают 15,1% больных, в амбулаторных условиях — 84,9%. Из 167 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 28,7%.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.