У Якутска столкнулись два автомобиля, пострадали четыре человека

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Утром 4 апреля на 20 км РАД «Нам» произошло ДТП с пострадавшими, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

50-летний водитель на Toyota Voxy, следуя из поселка Тулагино в Якутск, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречной машиной Nissan Presage.

Прибывшая на место ДТП бригада скорой медицинской помощи доставила четырех пассажиров «Ниссана» в приемный покой медучреждения с травмами. Все они были госпитализированы.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Водитель Toyota Voxy имеет водительское удостоверение с 1994 года, к административной ответственности по линии ГИБДД в течение года привлекался один раз. В момент ДТП был трезв.

По факту аварии проводится административное расследование.

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