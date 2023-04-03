В Якутии пенсионерка потеряла все свои сбережения из-за мошенников

Фото: МВД Якутии

В Якутии пенсионерка перевела мошенникам все свои накопления. Жертвой аферистов стала 59-летняя жительница Якутска – злоумышленники связались с ней от имени службы безопасности банка и полиции.

Звонившие заявили, что некие мошенники якобы по генеральной доверенности пытаются оформить на ее имя кредит. Чтобы не лишиться денег, пенсионерке предложили снять свои накопления и переложить на «безопасную карту», которую ей уже услужливо «открыл» банк.

Пенсионерка, не раздумывая, бросилась «спасать» свои сбережения. Она сняла все свои деньги, 200 тысяч рублей, и переправила мошенникам. Только на следующий день до якутянки дошло, что ее обманули. Теперь в деле разбирается полиция.

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