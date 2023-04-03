Житель Якутска похитил наркотики у своего «работодателя» и употребил их лично

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

Житель Якутска обвиняется в хищении наркотических средств, а также в их незаконном хранении, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

В ноябре прошлого года мужчина устроился в интернет-магазин по продаже наркотиков в качестве «закладчика».

Когда он получил от организаторов партию наркотического средства типа «спайс» дальнейшей раскладки по тайникам, он решил присвоить его для личного потребления. Наркотики он незаконно хранил при себе до задержания сотрудниками полиции.

Уголовное дело будет направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Якутский городской суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В отношении поставщиков наркотических средств уголовное дело выделено в отдельное производство и расследуется отдельно.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.