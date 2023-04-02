В Якутске произошел пожар под зданием пединститута СВФУ

Фото: Анна ДЬЯКОНОВА / 2ГИС

Днем 1 апреля в пожарно-спасательную службу пришел вызов к педагогическому институту Северо-Восточного федерального университета, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии.

Оперативно прибывшие пожарные сразу заметили дым, который валил из-под трехэтажного здания на проспекте Ленина. Огонь повредил электрический кабель на площади 8 погонных метров.

Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 38 человек личного состава и 8 единиц техники.

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