21 медучреждение Якутии получило новые машины скорой помощи

Фото: ТГ-канал Айсена Николаева

В субботу, 1 апреля, глава Якутии Айсен Николаев вручил ключи от новых машин скорой помощи. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Это две автомашины «Соболь», семь – УАЗиков.

Как пишет ТАСС, в эти автомобили встроено медицинское оборудование, они предназначены для оказания необходимой помощи пациенту в пути. Такие машины позволяют проводить лечебные мероприятия еще до приезда в больницу. У всех машин скорой помощи высокая крыша, это позволяет медицинскому персоналу внутри машины работать стоя.

Новые машины скорой помощи будут работать в посёлках Жатай, Нижний Куранах Алданского района, Чульман Нерюнгринского района, в Верхневилюйской, Вилюйской, Мирнинской и Оймяконской центральных районных больницах.

Фото: ТГ-канал Айсена Николаева

Также вручены ключи от 12 автомобилей на базе Lada Niva Travel для перевозки пациентов и доставки медработников до места жительства больных, а также для перевозки лекарств и биоматериалов для исследований.

Машины переданы поликлиникам Мирного, Удачного, Айхальской городкой больнице, Алданской городской поликлинике, Нижне-Куранахской и Томмотской поликлинике Алданского района, детской поликлинике Верхневилюйска, Хампинской врачебной амбулатории Вилюйского улуса, Орто-Нахаринскому офису врача общей практики и Витимской городской поликлинике Ленского района, а также в поликлиниках Сунтарской и Усть-Алданской центральных районных больниц.

Все автомобили представлены в северной комплектации и приспособлены для работы в условиях низких температур и труднодоступных ландшафтов. Техника получена в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Этим летом в Якутии ожидается поставка еще 38 таких машин.

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