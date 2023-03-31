Глава Якутии Айсен Николаев навестил раненых якутян-участников СВО в госпитале Владивостока

Фото: Андрей СОРОКИН

Глава Якутии Айсен Николаев встретился с ранеными бойцами-участниками специальной военной операции из Якутии, проходящими лечение в 1477-ом военно-морском клиническом госпитале Тихоокеанского флота во Владивостоке, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Он расспросил бойцов об их самочувствии, осведомился об условиях лечения и реабилитации, а также выразил благодарность за службу и за отвагу, проявленную при исполнении воинского долга.

Бойцы рассказали, что в многопрофильном клиническом лечебном учреждении получают всю необходимую медицинскую помощь и поблагодарили республику за поддержку.

Участник спецвоенной операции, доброволец из Нерюнгри Е. Он рассказал, что участвует в СВО с сентября прошлого года, служит по контракту в 155 бригаде морской пехоты. В ходе выполнения боевых задач получил травму позвоночника и тазобедренного сустава, ждет переброски в Санкт-Петербург, где ему будут делать операцию на позвоночнике.

Военнослужащий С. добровольно мобилизовался из Ленского района, у него — проблемы с сердцем, должны делать стентирование.

У призванного по частичной мобилизации Г. после взрывной травмы — перелом дужки позвоночника, у военнослужащего С. — оскольчатое ранение бедра. Бойцы из Якутии, несмотря на ранения, ждут выздоровления, чтобы вернуться в строй.

Глава пожелал бойцам скорейшего выздоровления и вручил гостинцы с родины.

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