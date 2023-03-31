На ВЭБ.РФ презентовали проект крупного сельскохозяйственного кластера в Якутске

Фото: Якутск.рф

На площадке «Городские лаборатории ВЭБ.РФ» презентовали проект по созданию сельскохозяйственного кластера в городе Якутске.

Проект представил директор по развитию Мархинского свинокомплекса «Сибирь» Руслан Филиппов. Отмечается, что проект вызвал большой интерес у потенциальных инвесторов и представителей банковской сферы.

Планируется создать крупный сельскохозяйственный кластер, который будет включать в себя, прежде всего, модернизированную товарную ферму, племенной репродуктор, а также центр современных пищевых технологий.

Глава Мархинского свинокомплекса Денис Савостин подчеркнул, что реализация данного проекта начнется в 2024 году, а к 2026 году уже планируется выйти на показатели мощности в 2500 тонн мяса свинины в год. Расчетный срок окупаемости проекта – менее 6 лет.

В рамках проекта предприятие собирается полностью переоснастить действующий свинокомплекс, что позволит повысить производственные показатели и улучшить условия для работников, а также решить проблему утилизации отходов жизнедеятельности животных.

На первом этапе планируется объединение основных направлений бизнеса, связывающих производителей сельскохозяйственной продукции с потребителем товаров и услуг.

В дальнейшем работа будет связана с развитием технической базы предприятий, инфраструктуры, занятости местного населения и привлекательности региона для федеральных субсидий.

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