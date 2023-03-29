В Якутии женщина попросила у прокурора аннулировать брак ее сына

Фото: прокуратура Якутии

Жительница Якутии смогла через обращение к прокурору спасти сына от брака. Мужчина страдает тяжелой болезнью, однако внезапно он стал супругом некой женщины. Его мать, заподозрив неладное, обратилась к прокурору республики.

Ведомство провело проверку и установило, что «супруга» внесла в ЗАГС подложные документы от имени мужчины, чтобы заключить с ним брак. Зачем ей это было нужно – неясно, возможно она имела какие-то виды на его имущество.

Прокуратура обратилась в суд с иском, который был поддержан. В итоге фиктивный брак был расторгнут в одностороннем порядке.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.