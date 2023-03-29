В Якутске ищут пропавшую семиклассницу

В Якутске ищут пропавшую 13-летнюю девочку. Ее зовут Инесса: сегодня днем она вышла из из Дворца 50 лет Победы после участия в соревнованиях по дзюдо. Школьница предположительно пошла домой, однако дома так и не появилась.

В 14:30 девочку должен был забрать брат, однако та не стала дожидаться его и ушла самостоятельно. Инесса живет в районе улицы Автодорожной, поэтому ей нужно было пройти или проехать фактически через половину города.

Никаких сообщений девочка не оставила, ее телефон выключен. Тех кто видел ее, просят звонить по телефону 89241619265.

Обновлено: девочку нашли на улице Петровского. Сообщается, что она просто очень сильно заблудилась. Почему у школьницы был выключен телефон, не уточняется.

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