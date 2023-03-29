В Якутии 36 миллионов рублей будет направлено на восстановление дома Серго Орджоникидзе в Покровске

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

В апреле стартуют работы по восстановлению Дома-музея Серго Орджоникидзе в Хангаласском районе, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

По словам руководителя Департамента культурного наследия Якутии Николая Макарова, заявка Хангаласского района на федеральное финансирование по линии Минкультуры РФ была одобрена. В этом году район получит средства на реставрационные работы.

Дом Серго Орджоникидзе — один из восьми республиканских объектов, носящих федеральный статус. Муниципалитетом объявлен конкурс на проведения реставрационных работ, приступить к восстановлению планируют уже в апреле.

«Наряду с воссозданием исторического облика объекта того периода, мы должны его приспособить к современному использованию. Музей по плану должен быть благоустроен изнутри и снаружи, все требования должны быть соблюдены. К концу года планируем открыть музей для посещения», — сказал руководитель Департамента.

В музее разместят экспозицию, посвященный политической ссылке Серго Орджоникидзе, ведется работа по наполнению экспонатами, рассказывающими о ямщицкой культуре.

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