Села-призраки. В Якутии есть 10 населенных пунктов, где проживает по одному человеку

Фото: администрации села Сырдах

По данным Всероссийской переписи населения 2021 года в республике обнаружены 10 населенных пунктов, где переписчики насчитали только по одному жителю.

Об этом пишет ЯСИА. Также в регионе около 40 сел, где численность населения составляет меньше десяти человек.

Например, в Олекминском районе есть сразу четыре села, в которых числится по одному человеку. Это Олом, Черендей, Куду-Бясь и Затон ЛОРП (пригород Олекминска).

– В одно время в Затоне ЛОРП давали участки для жителей под дачи. Тогда земли под собственность оформили две семьи, но сейчас там никто не живет. Поэтому этого села, по сути, нет – говорит глава Олекминска Сергей Щебляков.

В других деревнях, в которых формально живут люди, тоже чаще всего безлюдно. Туда местные выезжают только весной и летом на охоту и рыбалку. Также здесь занимаются выращиванием картофеля. В остальное время года они пустуют. Оживляются только летом, когда туда приезжают для рыбалки и охоты.

Почему так сложилось? Это связано с тем, что в таких населенных пунктах стало труднее жить, молодежь предпочитает уехать в города, на худой конец в райцентр. А в маленьких селах нет привычных удобств: света, газа, интернета. Поэтому их просто используют для летнего отдыха или в период сенокоса.

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