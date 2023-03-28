В Якутии выявлено 75 новых случаев коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 28 марта в Якутии зарегистрировано 75 новых случаев COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 49 случаев, в Усть-Алданском районе — 7 случаев, в Сунтарском районе — 3 случая, в Абыйском, Алданском, Ленском, Намском, Хангаласском районах — по 2 случая, в Верхнеколымском, Горном, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Нюрбинском районах — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 383 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 798 988 тестов.

За последние сутки госпитализировано 11 человек, выздоровело 57 человек. Лечение в стационарах получают 12,9% больных, в амбулаторных условиях — 87,1%. Из 152 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 30,3%.

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