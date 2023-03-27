В Якутии ужесточили наказание бывшему полицейскому начальнику-коррупционеру

Фото: МВД Якутии

В Якутии Апелляционная коллегия Верховного суда частично изменила приговор бывшему начальнику ГИБДД по Сунтарскому улусу. Правоохранитель получал взятки от желающих получить водительские права: двум гражданам он выдал документы в обход всех процедур всего за 88 тысяч рублей.

Якутский городской суд рассматривал дело против полицейского по двум статьям УК: за получение взятки и за служебный подлог. Решением суда начальник был уволен, ему было запрещено занимать должности в МВД на 5 лет, и вдобавок, экс-полицейского обязали выплатить миллион рублей.

Гособвинение посчитало приговор слишком мягким и подало апелляцию в Верховный суд. Апелляционная коллегия действительно изменила приговор: в частности, экс-полицейский лишился смягчающего обстоятельства в виде «активного способствования раскрытию и расследованию преступлений». Однако итог изменился не очень сильно – просто вместо миллиона рублей коррупционер заплатит 1,3 миллиона штрафа.

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