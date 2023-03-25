Около 10 тысяч жителей арктических районов осмотрели «Мобильные доктора» Якутии

Фото: РЦМБ

По состоянию на 24 марта врачи Республиканского центра мобильных бригад посетили 64 населенных пункта девяти арктических районов и осмотрели 9 918 человек — взрослых и детей, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Жители арктических районов получили специализированную медицинскую помощь непосредственно на местах, без выездов в Якутск и в районный центр. Некоторые села расположены более чем 500 километрах от райцентров и добраться до них можно только на вертолетах.

На 24 марта в Верхоянском районе осмотрено 2 152 жителя, в Момском — 1181, в Жиганском — 1109 и в Аллаиховском — 564 человека. Выездные бригады охватили уже девять арктических районов: Нижнеколымский, Среднеколымский, Абыйский, Усть-Янский, Момский, Верхоянский, Жиганский, Аллаиховский и Эвено-Бытантайский.

В апреле разработаны маршруты по четырем районам, мобильные доктора будут оказывать первичную медицинскую помощь в Анабарском, Верхнеколымском, Оленекском и Булунском улусах.

Врачи добираются до каждого, даже самого отдаленного и малонаселенного села. По результатам приемов и консультаций в случае необходимости пациентов сразу берут на диспансерный учет. Наблюдают их врачи из Якутска с помощью возможностей телемедицины, оценивая динамику состояния пациента и ход лечения.

Позже врачи РЦМБ выедут повторно в эти районы не только для дальнейшего динамического наблюдения состояния пациентов, выполнения профилактической работы. Проект нацелен на долговременный результат: на раннюю выявляемость заболеваний, профилактику осложнений и повышение качества жизни северян.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.