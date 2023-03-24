В Якутии открылся конкурс технологических проектов «Большие вызовы»

Фото: Малая академия наук РС (Я)

В Якутии сегодня состоялось открытие регионального трека Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». В нем участвует около 140 школьников – в очном и онлайн-форматах они представили свои технологические проекты экспертам.

«Конкурс дает возможность нашим школьникам получить дополнительные баллы для поступления в ВУЗы Российской Федерации. Победители и призеры заключительного этапа получают возможность поступить в ВУЗ без вступительных экзаменов. Кроме того, в будущем они могут стать стипендиатами Президента страны», – рассказала проректор по научно-методической работе Малой академии наук Якутии Александра Яковлева.

Конкурс проходит в Учебно-лабораторном корпусе Малой академии наук. Экспертами, оценивающими проекты, выступают представители университета им. Аммосова, АКБ «Алмазэргиэнбанка», «Якутскэнерго», «Института проблем нефти и газа», «Института космофизики и аэрономии» и других учреждений.

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