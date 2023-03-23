Удар ножом в грудь. Житель Эвено-Бытантайского района Якутии получил 9,5 лет тюрьмы за убийство знакомой

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

В Якутии вынесен приговор жителю села Батагай-Алыта Эвено-Бытантайского района, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

24-летний ранее судимый мужчина признан виновным в совершении убийства. В мае прошлого года он распивал вместе со своей знакомой алкоголь в одном из домов в селе Батагай-Алыта. В ходе застолья он нанес 29-летней женщине удар ножом в грудную клетку, после которого потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Подсудимый свою вину в преступлении в ходе следствия и суда не признавал и выдвигал различные версии произошедшего. Однако собранные следствием доказательства умышленного характера преступного деяния убедили присяжных в его виновности.

На основании вердикта присяжных заседателей подсудимому назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.