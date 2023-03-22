В Якутске пройдет образовательный форум арктических и северных районов

Фото: Минобразования Якутии

В Якутске сегодня стартовал образовательный форум арктических и северных районов. Он проходит одновременно в очном и онлайн-формате: участниками мероприятия стали более 120 человек из арктических районов республики.

«Форум проходит в 2023 году впервые. Он посвящен Году педагога и наставника в России. С 22 по 25 марта в Якутске учителя, директора, специалисты управлений образования арктических школ обсудят современные методы по управлению качеством образования в арктических районах», – рассказали в Международной арктической школе Якутска.

Отметим, что торжественное открытие сегодня состоялось непосредственно в школе. На открытии присутствовали первые лица республики, а по словам министра образования Якутии Ирины Любимовой, к форуму дистанционно подключились участники из Булунского, Нижнеколымского и Среднеколымского районов.

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