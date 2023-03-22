В Якутии планируют начать наблюдение за вечной мерзлотой

Фото: правительство Якутии

В Якутии хотят создать посты наблюдения за вечной мерзлотой. В Росгидромете, по поручению президента РФ, хотят разобраться, какие процессы сейчас происходят с криолитозоной и оценить естественные выбросы углеводорода. Это поможет в будущем избежать каких-то неожиданных природных катастроф.

В ведомстве намерены создать сеть наблюдательных пунктов до 2025 года. Около 140 постов охватят все российские территории, где есть мерзлота – от Кольского полуострова и Чукотки до Тувы и Алтая.

Законопроект о создании системы мониторинга, к слову, пока еще не принят. Документ сейчас готовится ко второму чтению в Госдуме.

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